Wie weet meer over dit BN-raam?

KRUISLAND - Wie heeft het glas-in-loodraam van het Brabantsch Nieuwsblad vroeger zien hangen? Dat vraagt Peter Kempenaars van De Holle Roffel zich af. Kempenaars is vrijwilliger van het ambachts- en gereedschapsmuseum De Holle Roffel in Kruisland. Dat kwam jaren geleden in het bezit van het stuk raamwerk.

Hij heeft het onlangs volledig gerestaureerd en nu wil hij er meer informatie over. Een foto bijvoorbeeld of een oud-medewerker die zich het stuk nog kan herinneren. En weet waar het vroeger hing.

Het glas-in-loodraam hangt nu hoog in het museum, dat gevestigd is in een voormalige kerk aan de Markt in Kruisland.

Restauratie na cursus

Ongeveer tien jaar geleden kreeg het museum een kist met daarin de stukken en brokken van het raamwerk. Afkomstig van het oude kantoor van ‘BN’ in Roosendaal. ,,Na een verbouwing is het verwijderd en opgeslagen op de zolder van het pand aan de Molenstraat’', vertelt Kempenaars.

Een aannemer vond de stukken en gaf het aan het museum, in 2010 al. Kempenaars heeft onlangs een cursus glas-in-lood gevolgd en is daarna aan de slag gegaan met de restauratie ervan. ,,Eerst heb ik het op een grote tafel gelegd en ben ik het gaan uittekenen. Een soort sjabloon was dat. En daarop ben ik gaan werken.’'

Stukjes glas snijden, solderen. Het is precisiewerk geweest, maar wel leuk om te doen, vertelt hij. Vervolgens hebben de vrijwilligers het opgehangen in het museum.

Zoektocht leidde niet tot meer informatie

,,Het is erfgoed, maar ik wil ook weten of er een verhaal bij is’', zegt hij. ,,Dan kunnen we er een stuk tekst in het museum bij plaatsen.’'

Voor zijn zoektocht heeft Kempenaars meerdere mensen benaderd. Onder andere deze krant, maar ook het West-Brabants Archief. Zo leerde hij dat het Brabantsch Nieuwsblad in 1942 is ontstaan na een fusie van De Grondwet met De Zoom. Hij vermoedt dan ook dat het glas-in-lood rond die tijd is gemaakt.

Een zoektocht onder oud-collega’s heeft niet geleid tot de precieze herkomst van het glas-in-lood, vertelt hoofdredacteur André Trompers van BN DeStem. ,,Het hing waarschijnlijk op een plek waar weinig mensen kwamen, de drukkerij misschien. Niet op de redactievloer in ieder geval.’'

Hij waardeert de inzet van Kempenaars: ,,Mooi dat de helft van de titel zo bewaard is gebleven.’'

Wie meer informatie heeft over het glas-in-loodraam kan een mailtje sturen naar peterlisette@ziggo.nl.