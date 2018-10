Wie verdient de Promotieprijs Woensdrecht 2018?

Weekje drugs: elf drugszaken in West-Bra­bant in één week tijd

7:00 WEST-BRABANT/LAGE ZWALUWE – In een kleine week kwamen er elf fikse drugszaken bij in de regio. Het onderzoek naar het enorme drugslab dat afgelopen woensdag in Lage Zwaluwe werd aangetroffen is nog in volle gang. De 30.000 liter chemicaliën hebben zoveel schade aangericht dat de loods waarin het stond misschien wel plat moet.