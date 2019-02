Wie Vastenavend viert, eet vaak samen: kookboek vol met verhalen over Vastenavendvoer

‘Onthoof­ding‘ ambtelijke top zorgt voor onrust op Stadskan­toor Bergen op Zoom

6:00 BERGEN OP ZOOM - Op het Stadskantoor in Bergen op Zoom is beroering ontstaan nadat de ambtelijke top is ‘onthoofd’. Twee zwaargewichten die jarenlang belangrijke stadsprojecten trokken, zijn te verstaan gegeven dat zij buiten de nieuwe ‘topstructuur’ vallen. Dat is zowel bij de betrokkenen zelf als in de gemeentelijke organisatie keihard aangekomen.