Wie schittert er straks op het podium van dit grote festival?

Focus Events, de Bergse organisator achter het Nederlandse muziekfeest BergenOpZoomNL startte vorig jaar met een zangwedstrijd om ook lokale zangers een kans te geven om te schitteren op het grote podium. ,,Het was een daverend succes”, stelt René Hopmans, eigenaar van Focus Events. ,,Er zaten wat onverwachte kanshebbers tussen. Een zangeres die zichzelf begeleide op de piano, een 20-jarige die hele hoge ogen gooide, maar vooral heel veel zangers die het publiek echt meekregen, en dat is toch wel heel belangrijk bij volksmuziek.”

Nederlandstalig

Reden genoeg dus om de wedstrijd een vervolg te geven in 2020. ,,We zien dat meerdere deelnemers van vorig jaar gevraagd worden om te zingen op andere evenementen, sommigen brengen ook al hun eigen plaatjes uit. Nederlandstalig is ook vaak volksmuziek, dus van iedereen. Met zo’n wedstrijd bieden we ook meer zangers de kans om zich te tonen en als ze zich via ons doorontwikkelen is dat helemaal mooi natuurlijk.”