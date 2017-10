Wie ruimt de rommel van boeren op de openbare weg op?

Stadspoort uit middeleeuwen ontdekt in Bergen op Zoom

26 oktober BERGEN OP ZOOM - Een tot nog toe onbekende middeleeuwse stadspoort is tevoorschijn bij de werkzaamheden die dit jaar plaatsvonden aan de Noordsingel in Bergen op Zoom. De stadspoort bevond zich in de aarden wal die rond het jaar 1300 om de stad liep. Ook van die wal zijn grote stukken teruggevonden.