Wie neemt de automaterialenzaak van Ben Lokkers (76) over? Anders gaat hij vermoedelijk gewoon door

Gemeente­lij­ke belastin­gen: Waar betaal je in West-Bra­bant het meest, waar het minst?

28 januari De burger is dit jaar opnieuw duurder uit voor de gemeentelijke belastingen. In vrijwel alle gemeenten in West-Brabant zijn de heffingen verhoogd. Koploper in deze regio is Bergen op Zoom waar je gemiddeld 682 euro kwijt bent, het goedkoopst af zijn de bewoners van de gemeente Drimmelen (423 euro).