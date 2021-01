Wie kan rollen kan aansluiten voor een rondje op de Bergse Boulevard

Ze kocht geen skates, maar rolschaatsen. Maakte rondjes langs de Boulevard in Bergen op Zoom. Omdat het asfalt daar zo lekker glad is. Binnen de kortste keren kreeg ze aansluiting van vriendinnen. Die bij de kringloop of op Marktplaats een paar skates kochten. ,,Iedereen hartstikke enthousiast”, zegt Van Hooidonk. ,,En van vijf dames waren we zomaar ineens met twintig.”



Die gaan lang niet altijd allemaal tegelijk met elkaar op pad. Want niet coronaproof. ,,We zitten met elkaar in een appgroep”, legt Van Hooidonk uit. ,,Donderdagochtend is onze vaste dag. Dan vertrekken we om 9 uur 's ochtends bij La Playa aan de Boulevard. Maar tussendoor, als het mooi weer is, spreken we ook spontaan af, bijvoorbeeld wanneer de kinderen op school zijn.”