Wie hielp Henk uit Steenbergen na zijn zware ongeluk? 'Ik heb nooit de kans gehad die mensen te bedanken'

Zoals iedere vakantie moest de vakantie van Henk Bouwens, zo'n zeven weken geleden, weer een onvergetelijke worden. Het verblijf in een Roompot vakantiepark bij Vlissingen werd inderdaad onvergetelijk. Zij het wel om een heel andere reden dan gepland.



Zoals wel vaker besluit Henk een tocht op de mountainbike te maken. Het hele jaar is de inwoner van Steenbergen bezig met het uitoefenen van zijn wielerhobby. In de zomer zit Henk vooral op de racefiets, in de andere maanden wat vaker op de mountainbike. ,,Ik had gehoord over een nieuwe route in Walcheren. Een ideaal stuk om eens af te leggen op de mountainbike. Het was de voorlaatste dag van de vakantie en ik besloot erop uit te trekken. Mijn vrouw bleef achter op het vakantiepark. Het beginpunt van de route vinden viel nog niet mee. Na een aantal verloren rondjes zoeken in een bos, vond ik een eerste pijl die me richting Zoutelande stuurde. Het vervolg van de route ging ook niet zonder slag of stoot. Op de een of andere manier kon ik de pijlen en bordjes niet goed in de smiezen houden."

Door de lucht

Op een gegeven moment komt Henk uit bij een T-splitsing in de buurt van Biggekerke. Dit dorp zal hij zich waarschijnlijk de rest van zijn leven herinneren. ,,Ook daar was ik weer aan het proberen een bord te vinden. Mijn aandacht was dan ook vooral bij het zoeken. Op het moment dat ik de weg wilde oversteken, zag ik een auto van links aankomen. Van schrik kneep ik keihard in mijn remmen, die behoorlijk goed afgesteld stonden. Je snapt het al, daar ging ik. Ik vloog door de lucht en landde op het asfalt. Echt veel pijn had ik echter niet, dus ik wilde gelijk weer opstaan. Dat liep even anders dan gepland. Met geen mogelijkheid kreeg ik mezelf nog overeind."

Gebroken heup

In de tussentijd zijn er verschillende mensen aangesneld om Henk bij te staan. ,,Uiteindelijk ben ik door een paar man in de auto van het echtpaar getild. Ik had geluk dat het een oude Mercedes was met van die vlakke zittingen. Daardoor kon ik nog enigszins comfortabel zitten'', vertelt Henk. ,,Ze hebben me naar het vakantiepark gebracht en daar verder geholpen. Maar ze moesten snel weer weg, omdat ze een afspraak in Middelburg hadden. Daarom heb ik ze nooit echt goed kunnen bedanken.‘’