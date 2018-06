Wie gasloos wil wonen in Ossendrecht of Hoogerheide komt alvast op een lijst

HOOGERHEIDE/OSSENDRECHT - Wie wil gaan wonen in de gasloze wijken Noordrand in Ossendrecht of de Verlengde Duinstraat te Hoogerheide, kan nog nergens op intekenen, maar de gemeente Woensdrecht legt al wel een lijst aan met geïnteresseerden.

Dat zei wethouder Hans de Waal op raadsvragen over beide projecten. ,,We krijgen signalen dat bewoners met interesse in een bouwkavel of een huis van de Woningstichting Woensdrecht in Noordrand dit niet kenbaar kunnen maken", aldus ABZ-raadslid Arjan Buijsen.

,,De verkoop kan pas starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Het komt binnenkort ter inzage. Als er geen bezwaren volgen, kunnen we op zijn vroegst in oktober kavels uitgeven", aldus De Waal. ,,Maar wie interesse heeft en de gemeente belt, komt op een lijst en wordt geïnformeerd zodra dat kan. Er komt ook een brochure, plus informatie op onze website."

Noordrand wordt begin 2019 bouwrijp gemaakt. ,,De Woningstichting gaat daarna direct bouwen, dat kunnen kopers van kavels ook. Een gespecialiseerd bureau biedt begeleiding bij het gasloze aspect, isolatie of zonnepanelen."

Lekker gemaakt

Of er ook voor de Verlengde Duinstraat zo'n 'interesselijst' komt, wilde René Adriaansen (ABZ) weten. ,,Want mensen worden met grote infoborden al wel lekker gemaakt." De Waal zegde dat toe. ,,Via het project Ruimte voor Ruimte wordt er al verkocht. Wij kunnen de uitgifte starten als dit bestemmingsplan onherroepelijk wordt, normaal gezien in september."