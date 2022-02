Wie ergert zich groen en geel? ADO-fans zouden omrijden voor campagneboulevard Woensdrecht

Baggeren in Dinteloord: stinkend slib opvissen van de waterbodem

DINTELOORD - Waterschap Brabantse Delta start komende week met baggerwerk in verschillende watergangen in Dinteloord. Dat kan gepaard gaan met enige overlast voor omwonenden. Zij worden daarover per brief geïnformeerd, zegt Pieter-Corné den Braber van het waterschap.

19 februari