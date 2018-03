Wie bedenkt de nieuwe naam voor de Lindenburgh in Steenbergen?

Kroegbaas Harmoniezaal Ossendrecht in gesprek met bewoners over geluidsoverlast

20:00 OSSENDRECHT - De feestavond van De Harmoniezaal in Ossendrecht is afgelast. Er hangt eigenaren Dave en Lenneke Voesenek een dwangsom van 4.000 euro boven het hoofd als ze nog een keer de geluidsnormen overschrijden. Dat risico wil het ondernemerspaar niet riskeren. Vanavond gaan ze in gesprek met omwonenden.