Wethouders gezocht! Mensen van naam en faam staan in de rij

Want dat is waar de twee op aansturen. Zij leiden de reset. Van der Weegen en Verbogt overleggen nu al weken met de twaalf fractievoorzitters. Om de stad uit de bestuurlijke malaise te trekken. Er financieel bovenop te helpen. Een taai en langdurig proces dat langzaam zijn einde nadert.

Onder de indruk

Quote De financiële cijfers zijn onthutsend Arjan van der Weegen Op 1 mei zit het werk van de twee er op. Deze week wordt waarschijnlijk bekend wie er in het ‘zakenkabinet’ komen. Op wie de keuze valt. Bestuurders waarbij het er niet om gaat van welke politieke partij ze zijn, maar vooral om wat ze kunnen, aan wat ze aan ervaring meebrengen. ,,We gaan voor kwaliteit en ik ben onder de indruk van de namen”, zegt Van der Weegen erover.

,,We hebben het over een college van vijf fte”, zegt Van der Weegen. ,,Waarvan de meerderheid niet uit de Bergse politiek komt, ja zelfs van buiten de stad kan komen.” Namen noemt hij niet. Maar de belangstelling is breed. Van iemand die directeur is bij een organisatie of bedrijf, van een wethouder van elders, ja zelfs van Tweede Kamerleden. Die externe wethouders krijgen gezelschap van twee, mogelijk drie ‘Bergse’ wethouders. Dat ligt er aan of er parttimers komen. Zo ontstaat een uitgebalanceerde mix, denken Verbogt en Van der Weegen.

Geldslurpers

En alleen zo gaat het werken, is hun overtuiging. ,,Als er meer wethouders zijn uit het politieke circuit, gaat het al snel weer om dat er een meerderheid in de raad is.” En dat willen ze niet. Er moet open gepraat en besloten kunnen worden over de ingrijpende beslissingen die de stad wachten. Met wisselende meerderheden.

Dat nieuwe college moet er snel zijn, dat geldt ook voor de wethouders van buiten. ,,Want de financiële cijfers zijn onthutsend. We moeten achterhalen waar de geldslurpers zitten.” En ja dan gaat het vooral over het sociaal domein waar jaarlijks 122 miljoen in omgaat, zegt hij. Dat sociaal domein is onder meer de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen kunnen er een beroep op doen om thuis te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp.

Sorry, geld is op