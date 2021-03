Wethouder Woensdrecht maakt kroegentocht: ‘Ze hebben het moeilijk maar ze houden moed’

Een compleet nieuwe atletiek­baan of alleen het bovenlaag­je vernieuwen, vraagt Steenber­gen zich af

10 maart STEENBERGEN - Een compleet nieuwe atletiekbaan voor Diomedon, of de bestaande opknappen met een nieuwe toplaag. Dat is de vraag waarmee de Steenbergse raad worstelt. Wetende dat de ondergrond van de huidige baan onstabiel is. Met mogelijk op korte termijn opnieuw scheuren in de toplaag.