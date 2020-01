Wethouder Stinenbosch van Bergen op Zoom stapt op door problemen bij zwembad De Schelp

Wethouders Bergen op Zoom onder druk om De Schelp, zwembad hoopt in februari weer open te gaan

15:37 BERGEN OP ZOOM - Het door technische problemen geteisterde zwembad De Schelp kan mogelijk op maandag 3 februari de deuren weer openen voor het publiek. Of die streefdatum gehaald wordt, hangt af van nieuw onderzoek komende vrijdag, waaruit moet blijken of de accommodatie volledig legionella-vrij is. De resultaten van die bemonstering worden eind volgende week verwacht. Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom geeft woensdag om 17.00 uur een persconferentie over de situatie rond De Schelp, die de positie van het college onder druk zet.