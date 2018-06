Wethouder Kielman debuteert met overschot van bijna acht ton in Woensdrecht

Woede over inzet maaimachi­nes tijdens het broedsei­zoen bij de Groote Melanen in Halsteren

6 juni HALSTEREN - Een flink aantal oevers van sloten in natuurgebied de Melanen in Halsteren is woensdag is ondanks eerdere beloftes van de gemeente toch gemaaid. Halsternaar Van Eijk is woedend en stelt dat hiermee eerdere toezeggingen, om het gebied tijdens het broedseizoen met rust te laten, zijn geschonden.