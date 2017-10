Wethouder Groffen draagt huishoudboekje Woensdrecht over met een flinke plus

Groffen, die volgend jaar na drie termijnen afzwaait als schatkistbewaarder, legde de cijfers met gepaste trots op tafel namens het college. ,,De raad moet hier uiteraard nog over besluiten, maar ik kan wel zeggen dat we er erg goed voor staan als Woensdrecht. Ik ben blij dat ik de gemeente in financieel gezonde toestand kan achterlaten voor mijn opvolger.”

Voor 2018 is er voor zo’n 4,5 miljoen euro aan investeringen begroot, met daarbij de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Hoogerheide (2,2 miljoen), een flinke slag qua wegbeheer, openbare verlichting en riolering (1,8 miljoen) en structureel extra geld voor groenonderhoud (107.329 euro). ,,Dat komt bovenop het reguliere budget, op verzoek van de raad die het groen op een hoger niveau wil hebben”, zegt Groffen.

Kerktoren

Eenmalig is de bijdrage in de kosten voor herstel en behoud van de kerktoren in Woensdrecht, een post van 150.000 euro. Ook incidenteel is de 169.500 euro voor bomenherstel. ,,De details en definitieve plannen worden later nog toegelicht door de verantwoordelijke wethouders”, aldus Groffen.

Na een periode van bezuinigen en ombuigen is de financiële huishouding nu goed op orde, stelt Groffen, ook wat betreft de algemene reserve. ,,We hebben een behoorlijke buffer. Dat moet ook van de provincie, die eist dat wij mogelijke risico’s die we als gemeente lopen goed inschatten om tegenvallers op te kunnen vangen. Daarvoor staat een kengetal van 1.4, maar wij zitten nu op 1.9, concreet zo’n 4 miljoen euro.”

Buffer

Ook met specifieke reserves, zoals voor zorg en hulp aan mensen die dat nodig hebben, zit het wel snor. ,,Wij krijgen daarvoor een bedrag van het rijk en dat besteden we daar ook aan. Maar zelfs als er meer mensen zouden komen die hulp nodig hebben, dan kan dat want op het sociaal domein is er een buffer van circa 1 miljoen.”

Voor 2018 wordt een positief begrotingssaldo van 158.275 euro verwacht. ,,En ook tot en met 2021 schrijven we zwarte cijfers zoals we het nu kunnen voorzien”, aldus Groffen. In 2019 dat saldo geraamd op ruim drie ton. Dat verschil zit hem in een inhaalslag van ongeveer anderhalve ton qua onderhoud en wegbeheer die in 2018 wordt gemaakt, maar het jaar daarop niet van toepassing is.

Belastingen