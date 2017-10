Wethouder graaft diep voor fietspadverlichting bij Hoogerheide

De graafwerkzaamheden naast het fietspad langs de Antwerpsestraatweg begonnen maandag bij Korteven en lopen door tot de gemeentegrens met Bergen op Zoom. Volgens Jan Willeboordse van aannemer Dynniq moet het graven volgende week klaar zijn aan weerszijden van de weg, waarna de kabels de grond in kunnen. ,,In week 46 of 47 kunnen we dan de 95 masten met armaturen gaan plaatsen.”

Tijdelijk branden

Volledig scherm Wethouder Jeffrey van Agtmaal helpt bij het graven van een sleuf voor de aanleg van nieuwe fietspadverlichting nabij Korteven. Die loopt straks van Hoogerheide tot Bergen op Zoom. © Peter De Brie Adviseur Thom Vermeulen van Nobralux meldde dat natuuronderzoek heeft uitgewezen dat de verlichting flora en fauna niet schaadt. ,,Toch staat het licht in principe uit, tot er iemand langs fietst. Dan laat een sensor de lampen tijdelijk aanspringen in blokjes van vier palen.”

Nadat wethouder Van Agtmaal de grondbeginselen van het graafwerk in de praktijk had gebracht, sprak hij de verwachting uit dat dit traject over een week of zes klaar is. ,,Goed voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.”

Bergen op Zoom

Van Agtmaal is nog in gesprek met de Bergse wethouder Patrick van der Velden over de resterende paar honderd meter tot Borgvliet. ,,Bergen op Zoom heeft nog geen budget om aan te sluiten, maar probeert er via een pilotproject toch middelen voor te vinden.”