Wethouder De Lange: ‘Ik ben naar Bergen gekomen om op te bouwen. Niet om te slopen’

College van ‘redder’ lastige jeugd en een hoogleraar arbeids­markt

28 november BERGEN OP ZOOM - De een is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt in Tilburg, de ander zet in zijn Rotterdamse koffiezaak kansarme jongeren aan het werk: prof. dr. Marc van der Meer en ondernemer Rodney van den Hengel spreken beiden tijdens het derde college van Samen in de Regio.