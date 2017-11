Wet van Murphy slaat toe tijdens Bergse begrotingsraad; twee wethouders geveld

Fiets­ver­lich­tings­ac­tie tegen 'zwartrijders' in Ossendrecht

19:22 OSSENDRECHT - Jongeren die met slecht of zelfs zonder werkend licht ‘s avonds door Ossendrecht fietsen: het was het buurtpreventieteam al langer een doorn in het oog. Samen met de politie en het Dorpsplatform hielden ze dinsdagavond een veertigtal fietsers staande om ze te waarschuwen.