Westersingel in 2019 op de schop, Bergen op Zoom start voorbereiding

videoBERGEN OP ZOOM - Dat er iets aan de Westersingel in Bergen op Zoom moet gebeuren is al jaren bekend. Maar wat? Dat is de grote vraag. Riolering, wegdek. Dat staat vast. Maar hoe de inrichting van de deze belangrijke verbindingsstraat er moet komen uit te zien, dat is op dit moment nog de vraag.

En daarom gaat de gemeente de komende tijd met bewoners, bedrijven en organisaties als de Vereniging Binnenstad praten. Om tot een plan te komen. Volgend jaar de voorbereiding, in 2019 de schop in de grond. Dat is de bedoeling.

,,Maar we willen geen verwachtingen scheppen die we niet waar kunnen maken'', waarschuwt wethouder Ad Coppens alvast in een schrijven aan de Bergse gemeenteraad.

Stadsstraat

Al in 2013 presenteerde de gemeente het idee om de Westersingel anders in te richten. De verkeersstroom te knijpen. Er een rustige stadsstraat van te maken. Veel smaller dan nu. Met ter hoogte van de Gevangenpoort een pleintje. Met klinkerbestrating zoals in de rest van de stad. Door van de Westersingel een rustige straat te maken met veel minder verkeer dan nu (dagelijks rijden er bijna 10.000 voertuigen over de Westersingel) worden stad en havenkwartier weer meer met elkaar verbonden.

Litteken

De Westersingel is een litteken. Werd in de jaren zeventig aangelegd. In de waan van die tijd werd een knip tussen centrum en haven gemaakt. Die Westersingel kan niet meer weg. Maar minder verkeer moet lukken, denkt de gemeente nog steeds. Alleen is dat niet los te zien van de problemen die er nu al op de centrumring zijn. Daar is het zo druk, dat met name Auvergnestraat, Glymesstraat en Boutershemstraat het aantal auto's nog amper aankunnen. Volgende maand presenteert de gemeente de uitkomsten van een verkeersonderzoek dat afgelopen zomer plaatsvond. De uitkomsten ervan zijn mede van invloed op wat er met de Westersingel kan.

Gracht

Dat het anders moet op de Westersingel, daarvan was de Vereniging Binnenstad al in 1996 overtuigd. De bekende kunstenaar Kees Warmoeskerken schetste op verzoek van die organisatie ruim 20 jaar geleden hoe het er ter hoogte van de Gevangenpoort zou moeten uitzien. Met een stukje gracht. Met een brug. Als herinnering aan hoe het vroeger is geweest. Gracht en resten van de brug zitten in de bodem verstopt. Het idee voor gracht en brug is vooral om de 'abrupte doorsnijding door de Westersingel af te zwakken', zegt de Vereniging Binnenstad.

,,In overleg met de gemeente hebben dit oude plan ook steeds genoemd'', vertelt voorzitter Piet Juten. Met succes. Want de gemeente wil het idee nu bekijken. En afwegen tegen andere opties, zoals alleen maar een pleintje ter hoogte van de middeleeuwse stadspoort.