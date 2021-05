West-Brabantse troeven schoppen het tot finale LEGO Masters: ‘Een fantastisch avontuur’

Wolf gesigna­leerd in Tholen: ZLTO slaat alarm

27 april THOLEN - In het buitengebied van Tholen is vanochtend een wolf gesignaleerd. Via het Twitteraccount van ZLTO zijn videobeelden van het dier naar buiten gebracht. Maar de voorzitter vakgroep Schapenhouderij Saskia Duives is niet zo blij met de komst van het toproofdier. ‘Wij hebben daar niet om gevraagd.’ Het dier zou ook in Lepelstraat zijn gespot.