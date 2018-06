West-Brabantse scholen wijken af van traditioneel onderwijs

Van blijven zitten is geen sprake op het Roncalli. Na het halen van een onvoldoende, is er een herkansing. Als ook die herkansing niet wordt gehaald, mag de leerling kiezen. Als twee werkeenheden onvoldoende zijn, is er de mogelijkheid om er langer over te doen óf naar een lager niveau te gaan. ,,Heeft een leerling een vak afgesloten, mag hij of zij al starten met een studie in bijvoorbeeld het tertiair onderwijs. Wij werken met tempodifferentiatie, omdat we het niet nodig vinden dat leerlingen onnodig vastzitten aan een bepaald tempo." Ook mogen de leerlingen zelf kiezen wanneer ze examen doen: op het reguliere moment in mei of in augustus.