West-Brabantse Queen-coverband treedt op in Atik Stadion: ‘Dit is wel heel bijzonder’

Update Margo Mulder wordt met open armen ontvangen in Bergen op Zoom: ‘Ze doorgrondt mensen heel snel’

In Goes kent burgemeester Margo Mulder alle 477 straten bij naam. De verwachting is dat de nieuwe burgemeester ook binnen mum van tijd alle Bergse straten kent. ,,Opvallend hoe goed ze zich nu al in onze stad heeft verdiept”, zegt Adam Ahajaj, voorzitter van de vertrouwenscommissie.