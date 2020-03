West-Brabantse moskeeën dicht tijdens vrijdaggebed

BERGEN OP ZOOM - De grote moskeeën in Brabant sluiten im verband met coronamaatregelen de deuren voor het verplichte vrijdaggebed. ,,We kunnen niet honderden mensen spreiden over één dag.”

De gebedsruimten van moskeeën in Bergen op Zoom, Roosendaal, Eten-Leur, Breda en Oosterhout tellen tijdens het belangrijkste gebed van de week vaak vijf-, zeshonderd mensen.

Drastisch

Het samenwerkingsverband van moskeeën in Brabant en Zeeland nam donderdag na de laatste kabinetsmededelingen een ‘drastisch besluit, zo vindt woordvoerder Abdelkader Barkane. ,,In ons geloof kun je niet om dit gebed heen, dus zullen mensen dat nu thuis of op het werk moeten doen.”

Thuis of op het werk

Alternatieven in de moskee zijn er niet. ,,Dan moet je meerdere zalen hebben of groepen gaan splitsen over verschillende diensten op verschillende tijdstippen. Organisatorisch is dat niet haalbaar, en eigenlijk ook niet wenselijk. We sluiten ook daadwerkelijk onze moskeeën tussen half negen en drie uur overdag.”