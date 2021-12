West-Brabantse Kerken schakelen snel en verminderen aantal diensten en bezoekers

In Bergen op Zoom heeft de Onze Lieve Vrouwe parochie besloten de Nachtmissen in de Lourdes- en Gertrudiskerk op vrijdag 24 december naar de middag te halen. Pastoor Paul Verbeek: ,,In beide kerken willen we om 15.30 uur beginnen zodat we voor 17.00 uur klaar zijn, dat geldt ook voor de gewone zaterdagsdiensten in de Lourdeskerk. Er mogen per kerk maximaal 112 mensen in omdat we rekening moeten houden met de anderhalve meter afstand.”

,,Wie wil komen, kan voor Kerstmis het best reserveren via telefoon of e-mail. Op Eerste Kerstdag is er om 9.30 en 11.15 een mis, ook met maximaal 112 mensen. De vieringen ook zijn thuis via de streamingsdienst te volgen.”

Het verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het centrum van Etten-Leur met links de Heilige Lambertuskerk. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Koren

Reserveren daar doet de Mariaparochie in Etten-Leur (Lambertus- en Petruskerk) niet aan, zegt parochie-assistente Rian Lauwen. ,,Vorig jaar was het maximumaantal 30 bezoekers, maar die kwamen niet eens. Mensen haken vaak op het laatste moment toch af en bovendien is de berekening lastig: echtparen of families zitten bij elkaar, hoeveel hou je dan over?”

,,Op 24 december zijn er bij ons geen diensten, we nemen in de middag wel een dienst op en die is op Kerstavond te zien via YouTube. Zingen gebeurt net als nu, op anderhalve meter afstand in kleine groepjes. De koren repeteren niet meer, dus het zal vooral oud en bekend repertoire zijn.”

Volledig scherm Pastoor Hans van Geel vindt de aanpassing van het dienstenrooster met tien kerken in Rucphen en Zundert lastig, zeker nadat in november besloten werd dat het aantal vieringen sowieso drastisch terug te brengen. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

In Rucphen/Zundert worstelt pastoor Hans van Geel nog een beetje met de nieuwe richtlijnen van de bisschoppen die wat hem betreft aan de late kant waren. ,,Wij hebben sowieso voortaan nog maar om de week vieringen in de meeste van onze tien kerken, dat is net besloten en ligt al lastig bij parochianen. Daar komen de nieuwe richtlijnen weer bovenop. Daarom zien we van vervroegde vieringen af en blijven op 24 december alle tien kerken dicht. Maar op Eerste Kerstdag zijn juist overal wél diensten, zonder reserveringen. De aanvangstijden zullen we nog communiceren.”

Oosterhoutse Catharinaparochie blij met flexibiliteit vrijwilligers

In Oosterhout hebben ze die al op een rijtje en werd het rooster meteen omgegooid, zegt Rianne Claassen van het secretariaat van de Catharinaparochie. ,,Vanaf nu zijn de zaterdagsdiensten in Oosteind en Den Hout om 16.00 uur in plaats van 19.00 uur. Op 24 december zijn er twee vieringen om 15.00 uur: in Oosterhout (basiliek) en de Marcoenkerk (Dorst).

's Avonds is er om 21.00 uur een besloten Nachtmis in de Basiliek die via Youtube te volgen is. Eerste Kerstdag zijn er vijf vieringen, Tweede Kerstdag drie. We zijn blij dat alle vrijwilligers zo supersnel konden schakelen. Het was gauw geregeld.”

Volledig scherm Pastoor Jochem van Velthoven in Dorst bij de Marcoenkerk op een archieffoto. © Paula Pols