West-Brabantse imkers roepen op tot uitroeien Aziatische ‘monsterwesp’: ‘Nu doden gaat verspreiding tegen’

Impasse bij Fokker Elmo duurt voort: dinsdag wéér 48 uurssta­king in Hoogerhei­de voor ‘verhuisbo­nus’

HOOGERHEIDE – Nu er nog steeds geen zicht is op een extra verhuisbonus voor medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide als ze eind 2023 in Papendrecht aan de slag gaan, wordt er dinsdag en woensdag voor de vierde keer gestaakt.