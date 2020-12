West-Brabantse hotels hebben liever dat je thuisblijft als je enkel voor een warme hap komt slapen

Praktijkon­der­wijs niet vanzelf­spre­kend, maar de keuken van de Hotel­school draait ‘gewoon’ door

11 december BERGEN OP ZOOM - Studenten van de Hotelschool in Bergen op Zoom starten na de kerstvakantie met takeaway lunchpakketten. De jongens en meisjes gaan binnenkort bij de bedrijven in de buurt peilen of er interesse is. Op die manier probeert onderwijsinstelling Curio leerachterstanden te voorkomen. ,,Het creëert nieuwe oefenkansen”, aldus docent Bas Barten.