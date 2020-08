West-Brabant ontdekt massaal eigen omgeving: ‘Fietsroutes bij VVV's zijn niet aan te slepen’

WEST-BRABANT - Fietsen, fietsen en nog eens fietsen: West-Brabant is misschien wel het gebied bij uitstek. En dat merken ze bij de VVV’s. De vraag naar fietsroutes is groot. Niet alleen onder toeristen, ook opvallend veel mensen uit de streek ontdekken weggetjes waar ze nog nooit zijn geweest. Vooral de Van Goghroute blijkt erg populair.

De voormalige kostschool in Zevenbergen, waar Vincent van Gogh ooit woonde (1864-1866), is één van de plekken waar Ronald Nagtzaam van het VVV informatiepunt toeristen als eerste heen stuurt. ,,En natuurlijk naar het station, de suikerfabriek en het stadhuis in Klundert. Naar Willemstad hoef ik meestal niet te verwijzen, dat weten de meeste toeristen zelf wel te vinden.”

Populair

Zeg dat Van Gogh er heeft gewoond en de toeristen komen vanzelf. In 1881 woonde de schilder van april tot december bij zijn ouders in Etten, in de niet meer bestaande pastorie achter de Van Gogh-kerk. Die kerk is uitermate populair onder toeristen, zegt een vrijwilligster van het toeristisch informatiepunt in Etten-Leur. Andere trekpleisters: natuurgebied De Pannenhoef en de Westpolderplas. ,,En de Basiliek van Oudenbosch.”

Quote Het Markiezen­hof, de Gevangen­poort, Fort de Roovere en het Klimbos zijn wel de ‘topattrac­ties’ van Bergen Lia van Dongen, VVV Brabantse Wal In Bergen op Zoom moeten ze het zonder Van Gogh doen. Maar ook hier stappen toeristen het liefst op de fiets voor een rondje langs alle highlights. ,,Het Markiezenhof, de Gevangenpoort, Fort de Roovere en het Klimbos zijn wel de ‘topattracties’ van Bergen”, zegt Lia van Dongen, coördinator VVV Brabantse Wal. ,,En wat het ook goed doet zijn de speurtochten door de stad. Zeker voor jonge gezinnen met kinderen.”

Volledig scherm In het klimbos in Bergen op Zoom © Pix4profs/Iman Fase

Veel mensen uit de eigen regio

Quote Mensen willen toch iets tastbaars in handen hebben Lia van Dongen, VVV Brabantse Wal Ook Van Dongen ziet onder de bezoekers in het VVV kantoor veel mensen uit eigen regio. ,,In coronatijd heb ik zelf ook veel nieuwe straatjes ontdekt. Daar wijs ik de mensen dan op.”



Hoewel Van Dongen de bezoekersaantallen op de website ziet stijgen, is de ouderwetse folder nog altijd onverminderd populair. ,,Mensen willen toch iets tastbaars in handen hebben. Zeker de wat oudere doelgroep.”

In Roosendaal is het beeld niet anders, zegt directrice Inge van Aalst van het VVV. ,,Fietsroutes zijn razend populair. Niet aan te slepen. Mensen willen massaal de regio verkennen. Waar ook veel vraag naar is zijn wandelroutes van Wouwse Plantage.” Net als in de rest van West-Brabant ziet ook Van Aalst veel toeristen uit eigen omgeving die om informatie vragen.