West-Brabant loopt warm voor terugkeer Roparun: ‘Zou toch sneu zijn als niet één cafédeur openstaat?’

Vreugde om de comeback van de Roparun in de Hoeksche Waard: ‘Ie-der-een kent het’

Roparun-deelnemers komen graag in de Hoeksche Waard. Er hangt een lekker sfeertje en de dorpelingen moedigen de vermoeide lopers flink aan voor die laatste kilometers naar de finish in Rotterdam. Maar de afgelopen twee jaar was het stil. Nu we uit het coronadal klimmen, is het eiland weer in beeld als doorkomstlocatie. ,,Het thuisfront is blij’’, weet de voorzitter van de Hoeksche Waard Runners.

7 februari