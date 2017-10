West-Brabanders vinden binnenkort jodiumpil op deurmat: Vijf vragen over de jodiumpil

- De pil mag pas ingenomen worden als de overheid dat adviseert. Het moet zeker zijn dat er inderdaad radioactief jodium is ontsnapt. De schildklier werkt als een spons: als de schildklier al verzadigd is met 'gewoon' jodium, zal er geen opname plaatsvinden van nucleair besmet jodium. Daarmee wordt het risico op schildklierkanker ingedamd. Radioactieve jodiumdeeltjes verlaten het lichaam gewoon via de urine en de ontlasting.

- Jodiumtabletten worden verspreid onder twee doelgroepen: mensen tot en met 40 jaar die binnen 20 kilometer rond een kernreactor wonen en gezinnen met kinderen tot 18 jaar die tot 100 kilometer van een kerncentrale wonen.

- Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op schildklierkanker als gevolg van blootstelling aan radioactief jodium. Vandaar dat de minister het niet nodig vindt om 40-plussers de jodiumpil te verstrekken. Bij 40-plussers is er bovendien meer risico op bijwerkingen bij het innemen van jodiumpillen.

- Kinderen daarentegen zijn het meest kwetsbaar en dat is precies de reden dat voor hen een zone tot 100 kilometer geldt.

- Ook zwangere vrouwen, ongeacht hun leeftijd, behoren tot de kwetsbare groep. Omdat de minister niet weet wie er allemaal zwanger is, kunnen aanstaande moeders de jodiumtabletten vanaf 9 oktober aanschaffen bij apotheken en drogisterijen. Gegevens over de jodiumpil worden opgenomen in het standaard informatiepakket voor zwangere vrouwen dat wordt verspreid via verloskundigen en gynaecologen.

Volledig scherm Verspreiding jodiumpillen © Rijksoverheid

- De actie heeft niets te maken met een hoger risico op een kernongeluk. Het vloeit juist voort uit adviezen van gezondheidsorganisaties zoals GGD en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) aan de minister om de Nederlandse richtlijnen gelijk te schakelen met die van België en Duitsland. Dat is in de afgelopen jaren uitgewerkt.

- Die aanpassing betekent een verruiming van de zones: tot nu toe werd in Nederland de grens voor jodiumdistributie tot 20 kilometer getrokken; dat wordt nu voor kinderen en zwangeren opgerekt naar 100 kilometer. Met deze aanpak voldoet ons land aan richtlijnen van het Internationaal Atoom en Energie Agentschap (IAEA).

- Minister Schippers van Volksgezondheid durft het niet aan om de pillen decentraal op te slaan en pas uit te delen aan burgers als er echt iets mis gaat in bijvoorbeeld de kerncentrale van Doel of die in het Zeeuwse Borssele. Er zijn in dat geval 'ernstige twijfels' over een snelle uitvoerbaarheid.

- Heel lang. De jodiumpillen die nu verstuurd worden, blijven goed tot zeker 2026. De pillen die in 2013 al in Bergen op Zoom en Woensdrecht zijn verspreid, gaan mee tot september 2021.

- Het advies is om de pillen thuis 'op een logische plaats' te bewaren. Dat is in elk geval buiten bereik van kinderen, bijvoorbeeld in een medicijnkastje.