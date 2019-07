Werkzaamheden pand aan Grote Markt in Bergen op Zoom liggen stil

Het pand aan de Markt stond jarenlang leeg en was ernstig vervallen. Het was daardoor een doorn in het oog van omwonenden én de gemeente. Die legde zelfs diverse dwangsommen op om maatregelen af te dwingen. Begin vorig jaar leek dat eindelijk te gaan gebeuren. Cirikka gaf aan het pand te willen omtoveren tot een fancy horecagelegenheid: een locatie met meerdere restaurants en een cocktailbar. Dat zou de naam Dubai krijgen en de sfeer van beroemde hotels uit die stad. Tijdens afgelopen Vastenavend is het tijdelijk open geweest, toen konden Krabben terecht bij een bar. Sindsdien ligt het stil, al was de aannemer druk bezig met het werk aan het gebouw. Dat is ook goed te zien nu: het pand heeft een flinke opknapbeurt gekregen en ziet eruit als nieuw. Op de posters van aannemersbedrijf Franken na.