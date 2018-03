Werkzaamheden A4 uitgesteld omdat ook treinverkeer stilligt

Linssen woest over deal suikerlab Bergen op Zoom: 'we besodemieteren de burgers'

15:06 BERGEN OP ZOOM - Zelden was Ton Linssen van Lijst Linssen zo kwaad. Razend is hij over de move van het huidige college om op de valreep, vlak voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, het voormalige suikerlab te kopen. ,,De geilheid om HAS Hogeschool binnen te krijgen. En ze betalen niks, er ligt geen enkele huurovereenkomst. Wie doet nou zoiets?''