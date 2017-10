Werkstraffen voor overval op 't Keteltje Frituur in Bergen op Zoom

Bergse burgemeester Frank Petter sluit boek in­te­gri­teits­rap­port oud-wethouder Ton Linssen

18:39 BERGEN OP ZOOM - Burgemeester Frank Petter zet een streep onder het integriteitsrapport van voormalig wethouder Ton Linssen. Het rapport uit 2014 blijft geheim. Het vormde destijds wel de aanleiding om de integriteitsregels aan te scherpen. Nu dat is gebeurd, is verdere actie nu is niet nodig zo concludeert hij.