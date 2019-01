Werkgroep 30 wil aanpak van ‘racebaan’Parallelweg

Dit naar aanleiding van een brief die de werkgroep eerder al verstuurde aan de politiek. Johan Nuijten van de werkgroep vertelde dat uit tellingen is gebleken dat de gemiddelde snelheid 46 kilometer per uur is op de Parallelweg. Veel te hard, er geldt een maximum van 30 kilometer per uur. ,,Maar de straat is niet te onderscheiden van een 50 kilometer weg. Er zijn geen goede drempels, geen versmallingen. Het is een lange racebaan.” De politie wil best handhaven, maar boetes verdwijnen volgens Nuiten linea recta in de prullenbak omdat de weg niet naar behoren is ingericht. Arthur van der Starre, eveneens van de werkgroep vulde aan: ,,We hebben er genoeg van dat we ons niet veilig voelen, dat hardrijders hun gang kunnen gaan en dat er nog geen structurele maatregelen zijn genomen.”