Werken of wonen in België? Vraag advies bij het Grensinfopunt te Hoogerheide

Drugslab in garagebox midden in woonwijk Bergen op Zoom was ‘niet meer in gebruik’, maar dure ketels wijzen op professio­neel ‘bedrijf’

15:29 BERGEN OP ZOOM - Het drugslab dat de politie dinsdagmiddag midden in een woonwijk in een garagebox in Bergen op Zoom ontdekte, was niet opgebouwd en niet meer in gebruik. Dat laat de politie woensdagmiddag weten. ,,Er was geen lab opgebouwd, maar alle benodigdheden voor drugsproductie waren wel aanwezig. Waaronder ontzettend dure ketels, die wijzen op de investering die de producent heeft gedaan.”