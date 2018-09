Wereldwinkel Bergen op Zoom wordt Fair Dichtbij

Huilende peuter in woning Bergen op Zoom waar omgebrach­te vrouw (25) is gevonden

11:12 BERGEN OP ZOOM - De bewoonster die vrijdagnacht om het leven is gebracht in haar woning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom, was een vrouw van 25. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. Bij een inval stuitte de politie op een huilende peuter. Het kind is opgevangen en bij een pleeggezin ondergebracht.