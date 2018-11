Wereldwinkel Bergen op Zoom heeft upgrade gekregen en heet nu: Fairtrade Dichtbij

BERGEN OP ZOOM - Een nieuwe naam, een modernere uitstraling, maar de doelstelling blijft hetzelfde. De Wereldwinkel in Bergen op Zoom is gisteren na een kleine verbouwing weer opengegaan en heet voortaan Fair Dichtbij. Er is voortaan minder eten te koop bij de winkel, maar dat wordt opgevuld met een ander assortiment.

Helemaal klaar is de nieuwe winkel nog niet, vertelt penningmeester Rini Mathijssen. ,,Het pronkstuk is de toonbank, die is nog niet klaar, dus we doen het voorlopig met wat tafels. En we wachten nog op de levering van de koffiecorner.” Maar klanten kunnen inmiddels wel weer gewoon terecht bij de winkel, die een upgrade heeft gekregen.

Niet overbodig

Meest in het oog springende verandering is misschien wel het feit dat er veel minder etenswaren zijn. ,,We hebben nog wel wat chocoladeletters staan, omdat we die al hadden besteld. Maar daarna zullen we alleen nog koffie en thee verkopen”, vertelt Mathijssen. De reden is simpel: de Wereldwinkel is ooit opgericht met het doel om fair tradeproducten meer onder de aandacht te brengen. En dat is gelukt. Veel producten zijn inmiddels ook gewoon te koop bij de supermarkt. En dus hoeft de Wereldwinkel ze niet meer te verkopen.

Maar het betekent niet dat de Wereldwinkel helemaal overbodig is geworden. ,,Dat doel is bereikt. Dus we gaan ons nu op andere producten richten”, vertelt Mathijssen. Zoals sieraden, speelgoed en kunst. Want de Wereldwinkel staat nog altijd voor een betere beloning voor de makers van de producten in ontwikkelingslanden. Daar wil Fair Trade Dichtbij in de toekomst bijvoorbeeld backpackers bij gaan betrekken. Mathijssen: ,,We willen van producten die we verkopen achterhalen waar ze precies gemaakt worden. Dat iemand die gaat backpacken in Sri Lanka bijvoorbeeld langs kan gaan bij de plek waar ze de koffie verbouwen die hij hier heeft gekocht.”