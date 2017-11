Op 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Maar omdat dat in de herfstvakantie viel, bezochten vrijdag 25 oktober Halsterse basisschoolleerlingen ons bedrijf, op initiatief van een multinational uit Bergen op Zoom. We hebben ze rondgeleid en vervolgens een lunch aangeboden. Afgesproken was dat er geen voedsel verspild zou worden, want dat is nu juist het hele idee achter Wereldvoedseldag: dat de aarde voldoende eten voortbrengt om iedereen van eten te voorzien, als we maar eerlijk delen.