Wereldprimeur: ijzerzand is goud waard als natuurlijk filter voor Groote Meer

Jongeren willen niet luisteren, burgemees­ter sluit parkeerter­rein Dinteloord af met betonblok­ken: ‘Tot hier en niet verder’

11:10 DINTELOORD - Op last van burgemeester Ruud van den Belt is zaterdagavond het parkeerterrein bij het sportpark in Dinteloord met grote betonblokken afgesloten. Jongeren negeerden het samenscholingsverbod om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. ,,Dit gedrag kunnen we onmogelijk tolereren.”