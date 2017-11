Wereldburger Ruben van Rompaey terug in Bergen op Zoom

Op 10 december verzorgt hij sinds lange tijd weer een optreden in de stad waar hij geboren en getogen is. ,,Ik ben blij terug te zijn. Jarenlang heb ik me gefocust op China en Japan, maar hier woont mijn familie en voel ik me thuis. Ik zal altijd blijven reizen en vaak in Azië blijven spelen, samen met mijn Chinese echtgenote en mijn twee zoontjes Mateo en Danyel ligt mijn toekomst hier. Ik wil weer een lespraktijk starten. Bovendien ga ik na tien jaar de muzikale draad met mijn broer Rutger weer oppakken. Zijn spel op de flamencogitaar mixt prima met mijn wereldse ritmes van elders. Ik speel graag met mijn broer. We hoeven elkaar niets uit te leggen. We stappen naadloos van stijl naar stijl en verleggen graag grenzen, met wel steeds de traditie ergens in het achterhoofd."

In 1999 behaalde Ruben van Rompaey in het Amsterdamse Paradiso de Tama Drummers Award. ,,Dat was in de categorie 'symfonische hardrock', met mijn broer samen in de band Metropolis. We zijn niet verder gegaan. Onze schema's liepen niet synchroon." Ruben slaagde cum laude op het conservatorium, won de Erasmus Rotterdam Jazz Award en specialiseerde zich in Arabische en Turkse ritmes op de darbuka, een vaastrommel uit het Midden Oosten. Hij ging les geven en wilde steeds iets nieuws creëren. ,,Er is zoveel meer mogelijk dan traditionele ritmes spelen. Ik wil het ritme van de stad New York vermengen met die uit Egypte, dat van Istanboel met die uit Peru. Dat kan. Als docent is het geweldig werken met leerlingen die daar voor open staan. Dus zit ik soms in Sjanghai met veertig gepassioneerde Chinezen op die darbuka tijdens een workshop. Heerlijk!"

Boek

Ruben van Rompaey schreef het boek Darbuka Rhythms. Daarin staan maar liefst 100 verschillende ritmes, uitgeschreven en toegelicht. ,,Naast wereldse ritmes komen ook die uit de funk, hiphop en r&b voorbij. Het is niet gangbaar die te mengen met die uit de buikdanswereld, maar ook in de Sahara zijn er aan hiphop gerelateerde ritmes. Die bezitten evengoed Afrikaanse roots. Er is niets mis mee om vanuit tradities verder te denken. Je kunt niet zomaar in het hier en nu beginnen. Ook in de jazz start je bij Charlie Parker. Mijn boek is een verzameling wereldritmes, voor alle rassen, alle leeftijden."

Hoe breed zijn muzikale kennis en reikwijdte strekt is goed te horen op zijn laatste album: Mirage. ,,Een van de gasten waarmee ik daarop samenwerk is Kondo Toshinori, een grootheid in Japan. Hij wordt daar de elektronische versie van Miles Davis genoemd. Met effecten vervormt hij op revolutionaire wijze zijn geluid. Op het album ontmoet jazz zowel Arabische, oosterse als westerse stijlen, elektronica en dance. Met Kondo ga ik nog een heel album opnemen. Pure toekomstmuziek. Letterlijk en figuurlijk!"