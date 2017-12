Wensboom Lions Club maandag weer in gemeentehuis Hoogerheide

Video Sterrenbuurt krijgt 'kwa­li­teits­im­puls' van 3,5 miljoen euro

6:55 BERGEN OP ZOOM - Een jaar of tien geleden twijfelde toenmalig woningcorporatie Wonen West Brabant nog over sloop of ombouw van de woningen tussen Van Heelulaan en Jupiterweg. Maar half oktober begon een ingrijpende renovatie waarbij woningcorporatie Stadlander 3,5 miljoen euro investeert in het upgraden van de ruim vijftig jaar oude huizen.