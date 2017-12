Wens voor speeltuin op Arcadia in Steenbergen komt niet uit

Om een toekomstige verkoop niet te bemoeilijken, willen de eigenaren niet meer verhuren en beëindigd Ardon per 31 december de exploitatie van het landgoed. ,,We hadden het eerlijk gezegd anders verwacht'', vertelt een teleurgestelde Ardon. ,,Alle andere zaken waren rond, maar de financiële verplichting van de aankoop van het landgoed staan niet in verhouding tot de taxatie.''

Wens

Arie en Rian Meesters vinden het jammer dat geen overeenstemming is bereikt. ,,Het verschil was te groot. Dan gaat het niet alleen over de kosten van de aankoop, maar een koper zal de komende jaren ook moeten investeren, bijvoorbeeld in het vervangen van daken.'' Wat de verkoop van het landgoed betreft staan ze voor alles open. ,,Belangrijk is dat de sfeer van het terrein in stand blijft.'' Wel zijn al verkennende gesprekken met de gemeente gevoerd over mogelijkheden. ,,Bijvoorbeeld recreatie met een bed and breakfast of een woonzorgproject met dagopvang. ''