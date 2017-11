Welkom in Bergen op Zoom zegt het vernieuwde Stationsplein

Haven open of niet, Bergen op Zoom gaat er weer mee aan de slag

12:30 BERGEN OP ZOOM - Bergenaren laten het nooit los: een haven vol water. Zoals het vroeger was. In plaats van het parkeerterrein dat er nu van is gemaakt. Wethouder Patrick van der Velden pakt die handschoen opnieuw op. Hij wil duidelijkheid. En gaat daar met iedereen en alles het gesprek over aan, zegt hij.