Welbergse voetbaldames willen er collega's bij: 'We barsten van de ambitie'

WELBERG - De missie is duidelijk: volgend seizoen wil het vrouwenteam van SC Welberg kampioen worden in de vierde klasse. Liever nog dit jaar, natuurlijk. Maar de achterstand op lijstaanvoerder MOC'17 lijkt voor de oranjehemden onoverbrugbaar. Trainer/coach Pierre Buyzen windt er geen doekjes om. ,,We barsten van de ambitie.''

De uit Kruisland afkomstige Buyzen trad dit seizoen aan bij de club, samen met zijn assistent en dorpsgenoot Mario van Zimmeren. Twee dameselftallen leken ze tot hun beschikking te hebben. Tot puntje bij paaltje kwam en een flink aantal dames afhaakten, door blessures, studie en andere redenen. Het gevolg: het tweede team moest uit de competitie worden teruggetrokken. Dit betekende een flinke streep door de ambities van de club. ,,Een tweede team is belangrijk, als vangnet voor de meiden die in het eerste weinig aan spelen toekomen. Maar ook om op termijn met het eerste elftal een stabiele derdeklasser te worden.''

Eerst werd gekeken naar de Onder 19, het oudste meidenteam van de vereniging. De leden hielden echter hun poot stijf en wilden liever bij elkaar blijven in hun eigen competitie. Daarom wordt nu buiten de deur gekeken. Niet door speelsters van Steenbergen of andere clubs te benaderen. Dat ligt gevoelig. ,,Het zijn vaak vriendinnen die aan elkaar hangen en niet gemakkelijk overstappen.''

Social media

Een campagne via Facebook en andere sociale media is in de maak. Ook is de speelsters gevraagd om in hun netwerk op zoek te gaan naar nieuwkomers. Wat SC Welberg hun te bieden heeft? Buyzen: ,,Het is een warme club. Iedereen voelt zich hier meteen thuis.''

Naast teammanager Pedro Baselier is vooral Patricia van Etten belangrijk voor het vrouwenvoetbal in Welberg. Niet voor niks is ze pas tot Lid van Verdienste benoemd. Op dit moment worden, naast het vrouwenelftal, zes meidenteams op de been gebracht. ,,Uniek in de regio'', zegt Buyzen.

