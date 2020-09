Welberg tegen Steenbergen, een historisch moment in alle opzichten

WELBERG - Het nieuwe voetbalseizoen is als een onvoorspelbare dribbel langs corona. Toch durft het eerste elftal van SC Welberg het zaterdag aan. De club neemt het, in een coronaveilige wedstrijd, op tegen VV Steenbergen. Een uniek moment in meerdere opzichten. Het is de eerste wedstrijd na de virusuitbraak. En niet eerder namen beide clubs het tegen elkaar op.

Wie erbij wil zijn, moet snel zijn. Vanwege de corona-maatregelen gelden op sportpak 't Zandbaantje nieuwe regels. Zo is het aantal bezoekers gelimiteerd op maximaal 150. En alleen wie vooraf online heeft ingeschreven, is zaterdagmiddag om 14.30 uur welkom. De onlineregistratie start vanavond om 20.00 uur via de websites van SC Welberg en VV Steenbergen. Wie registreert krijgt vrijdag per mail aanvullende info over de huisregels.

,,Het is anders dan anders”, zegt secretaris Gideon Tunders. ,,Voor ons is het ook even wennen. Normaal zouden we een groot feest bouwen. Dat gaat nu niet. Die grens van 150 bezoekers moeten we echt hanteren, anders loopt het uit de klauwen. En dat willen we niet.” En zijn beveiligers ingehuurd die tijdens de wedstrijd toezicht houden.

Elkaar altijd ontlopen

De eerste competitiewedstrijd van het seizoen 2020-2021 is in alle opzichten een bijzondere. Niet alleen zijn de regels flink aangescherpt. Blijven de kantine en het terras dicht. En zijn er rondom het veld speciale verkooppunten ingericht voor een drankje. Het is meteen ook voor het eerst in de geschiedenis van beide clubs dat ze het tegen elkaar opnemen.

Volledig scherm Het terras blijft dicht. Er worden speciale verkooppunten rondom het veld ingericht waar bezoekers een drankje kunnen halen. © SC Welberg

Zowel SC Welberg als VV Steenbergen maakten vorig seizoen de overstap naar het zaterdagvoetbal. Zodoende dat ze elkaar nu voor het eerst treffen. ,,We hebben elkaar in het zondagvoetbal altijd ontlopen”, zegt Tunders. ,,Toen wij bekend maakten dat we de overstap gingen maken, volgde VV Steenbergen een aantal weken later. Het leuke is: we wisten het niet van elkaar.”

Volledig scherm De kantine van SC Welberg is coronaproof gemaakt maar blijft tijdens de wedstrijd gesloten. © SC Welberg