Welberg blij met streekmarkt: 'Die vrijwilligers, die doen dit toch maar’

STEENBERGEN - Het miezert zondagmiddag op de drive thru streekmarkt in Welberg, maar dat mag de pret niet drukken: ,,Echt geweldig dat dit georganiseerd wordt", vindt Marjoleen Dogge, een van de standhouders. ,,Een groot compliment aan de organisatie. Allemaal vrijwilligers, die doen dit toch maar voor ons."

De Kapelaan Kockstraat staat zondag aan weerszijden vol standjes. Met onder andere kersen, aardappelen, bier en honing. De markt is helemaal coronaproof: bezoekers moeten van tevoren online bestellen en kunnen de producten met de auto ophalen. Nathalie Heijmans en Diana Bosman van OVW (Ontspanning voor Welberg) zetten bij de entree de kofferbak vast open en bij de standjes worden de bestelde producten in de auto gezet.

In totaal zijn er veertig bestellingen geplaatst. ,,Dat had best iets meer mogen zijn", zegt Bosman. ,,Maar tenslotte is het ook pas de eerste keer. We willen dit nog best vaker doen, maar dan als het kan als een gewone streekmarkt, zonder die anderhalve meter afstand." Fietsers, wandelaars en toevallige passanten mogen dan ook de streekmarkt niet op. ,,Dan is die anderhalve meter veel moeilijker te garanderen." De enige uitzondering maken ze voor Sieb Martens en Saartje van Rijen, die met een kruiwagen langs de kramen wandelen.

‘Jammer van het weer, maar toch hartstikke leuk’

Jan en Peggy Vis rijden net met hun auto het terrein op. ,,We doen dit om de plaatselijke ondernemers te steunen. Wat we besteld hebben? Kersen, soep, van alles wat. We wonen in Welberg, hier in de straat zelfs, daar in het eerste huis. De auto is nog niet eens warm." Ook Rob van Hofwegen komt zijn bestelling ophalen, waaronder een bierpakket. ,,Nee, ik ken het bier nog niet. Dit is voor mij echt proberen." Hij vindt de streekmarkt een leuk initiatief. ,,Beetje jammer van het weer, maar toch hartstikke leuk."

Het bier Dutch Fox komt van Harry en Erna de Vos. ,,Een nogal uit de hand gelopen hobby. We brouwen bij brouwerij Roodbaard in Steenbergen. Het leuke aan deze streekmarkt is dat er heel veel Steenbergse producten zijn. Ons bier brouwen we bijvoorbeeld van echet Steenbergse hop, sommige biertjes met kersen van Kersen Enzo, die hier verderop staan of met honging van de lokale imkerij. Mooi dat plaatselijke ondernemers elkaar weten te vinden."

Welberg leeft

Marjoleen Dogge van de imkerij Landjuweel is ook heel enthousiast over de streekmarkt. ,,Je kunt klagen en zeuren over corona, maar in Welberg gebeurt tenminste iets. Ik zeg altijd maar: Welberg leeft. En dat zie je hier."