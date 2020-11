Wel of niet carbidschieten? ‘Wij willen geen politieagentje moeten spelen’

Het oude jaar uitleiden met carbidschieten is een traditie die een aantal jaren terug is komen overwaaien uit het oosten van het land. In Raamsdonk, bij minicamping de Bonte Kraai, is het jaarlijks een ware happening. Al jaren knallen ze op de laatste dag van het jaar met melkbussen gevuld met carbid. Een onderonsje met vrienden en bekenden. In het buitengebied, zodat zo min mogelijk mensen er last van hebben.