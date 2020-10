Wel of geen kassen erbij in het Westland? Onzekerheid blijft in Steenbergen

STEENBERGEN - Een flinke tegenvaller voor de ‘Actiegroep tegen meer kassen in en rondom Steenbergen’. Een motie van de PvdA, om te voorkomen dat er kassen bij komen in het Westland, zal zeer waarschijnlijk niet opnieuw in stemming gebracht worden in de raad. En dus is er voorlopig geen zekerheid dat het open landschap in de polder behouden blijft.

De politiek heeft vorige maand al gestemd over het voorstel. Dat leverde een gelijkspel op: negen stemmen voor en negen tegen. Omdat Jan Veraart van Gewoon Lokaal! niet meestemde, hij woont in het gebied. Het voorstel is daarom doorgeschoven. Maar nog een keer stemmen leek gek: alle raadsleden waren immers aanwezig. Navraag van de griffier bij onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leert dat de motie als verworpen beschouwd moet worden.

Duizend handtekeningen

Nadir Baali van de PvdA vindt het jammer. ,,Ik ga kijken of we een nieuwe motie indienen, anders blijft de onzekerheid voor de omwonenden. Dat wilden we juist ontwijken.” Hij richt zijn pijlen op de Volkspartij, iets wat de Actiegroep ook doet. Die hoopte de afgelopen maand de partij ervan te overtuigen alsnog in te stemmen met de motie. ,,De Volkspartij maakt rare sprongen”, zegt Baali. ,,Nu verzinnen ze onzinnige juridische smoesjes om kassenbouw als mogelijkheid te houden. Dat het niet democratisch is om nu al een besluit te nemen over kassen. Ik dacht dat de partij tegen kassen was.”

Duizend handtekeningen zijn er opgehaald door de actiegroep. ,,Daar moeten we als raad op reageren. Als we dat niet doen, dan negeren we de wil van de inwoners.”

Gesloten deuren

Voorzitter Maarten Hamel van de Actiegroep baalt ontzettend. De zaak klopt niet, wat hem betreft. ,,Het moet allemaal veel transparanter. Achter gesloten deuren gebeurt meer dan we denken.” De afgelopen tijd is hij in gesprek geweest met de Volkspartij. ,,We hebben de motie laten toetsen door een advocatenkantoor en toch houdt Michel Lambers vol dat het ondemocratisch zou zijn.”

Blijven actievoeren

Lambers zelf zegt dat hij niet van mening is dat de kassen daar perse moeten komen. ,,Maar de procedure die we volgen met de motie is niet goed.” In een brief schrijft hij dat het aannemen van de motie betekent dat de rechten van betrokkenen belemmerd worden. ,,Je past de structuurvisie aan, maar er is geen ruimte meer voor inspraak voor bewoners of ondernemers. Ze kunnen geen bezwaar indienen.”

Het is niet het einde van de acties tegen kassenbouw, zegt Hamel. ,,We gaan hoogstwaarschijnlijk de actiegroep omzetten in een stichting. En dan gaan we ons inzetten voor alle partijen die tegen kassen in Steenbergen zijn. Dat gaan we op grote schaal oppakken.”