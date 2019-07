Wel of geen blauwe zone in Hoogerheide?

Bewoners­groep wil geen nieuwe windmolens in Auvergne­pol­der in Halsteren

6:03 HALSTEREN - Voorlopig geen nieuwe windmolens in de Auvergnepolder in Halsteren,maar de huidige molens laten staan. Dat schrijft Bert van ‘t Laar namens de bewonersgroep in een brief aan het college van Bergen op Zoom. ,,De huidige molens kunnen nog zeker tien tot vijftien jaar mee, als ze goed worden onderhouden. En kijk daarna naar het noordelijke deel van de Auvergnepolder om daar de molens te plaatsen.”