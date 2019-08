Wel geld, maar nog geen chauffeurs voor Deel.auto in Halsteren en Lepelstraat

Eendenvij­ver in Putte ‘lijkt wel een stinkend riool’

28 augustus PUTTE - ,,Het lijkt wel een stinkend riool”, zegt Gino Ketelaars als hij naar de eendenvijver achter De Beukendreef in Putte kijkt. ,,Dit was altijd de parel van Putte”, zegt de Puttenaar. Ketelaars heeft een brief gestuurd naar het Woensdrechtse college en de gemeenteraad waarin hij zijn zorgen uit over de eendenvijver.